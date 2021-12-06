mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В 2021 году жители Башкирии оплатили услуги ЖКХ в Сбербанк Онлайн по адресу 240 тысяч

6 декабря 2021, 11:38
Фото: sberbank.ru
Жители Башкирии выбирают для оплаты жилищно-коммунальных услуг сервис Сбера «Оплата по адресу».

За 11 месяцев этого года таким способом в Республике Башкортостан было оплачено 240 тысяч счетов за услуги ЖКХ на сумму 250 миллионов рублей.

К сервису «Оплата по адресу» подключено около 300 поставщиков услуг республики, что позволяет совершать 98% всех коммунальных платежей. Воспользоваться им можно в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», выбрав пункт «Платежи» и вкладку «Дом». Сверху появится раздел «Найти счета по адресу» и автоматический сервис предложит заполнить информацию: «Город», «Улица», «Дом», «Квартира». Далее абонент увидит список доступных для оплаты услуг ЖКХ – с лицевыми счетами и суммами начислений от поставщиков. При необходимости можно ввести показания приборов учета и совершить оплату.

Азамат Салихов, исполняющий обязанности управляющего Башкирским отделением Сбербанка:

«Оплатой услуг ЖКХ мы занимаемся ежемесячно. Для этого в Сбере существует много удобных сервисов, например, автоплатеж или оплата по QR-коду на квитанции. Но бывает такое, что автоплатеж не подключен, а квитанция затерялась или просто не оказалась под рукой. Тут нам и поможет сервис «Оплата по адресу». Мы можем не знать сумму к оплате или номер квитанции, но адрес проживания вспомним всегда».

Боле подробную информацию о сервисе можно узнать на сайте Сбербанка www.sberbank.ru.

Материалы по теме
Сбербанк начал выдавать ипотечные кредиты для покупки залогового жилья на аукционахСбербанк Онлайн может быстро найти QR-код вакцинированного или переболевшего COVID-19В уфимских офисах Сбербанка теперь можно подключить услуги компании Уфанет
#Новости#Сбербанк#Татьяна Майорова,#Экономика
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Сегодня, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Сегодня, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Сегодня, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Сегодня, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48