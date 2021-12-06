В 2021 году жители Башкирии оплатили услуги ЖКХ в Сбербанк Онлайн по адресу 240 тысяч

За 11 месяцев этого года таким способом в Республике Башкортостан было оплачено 240 тысяч счетов за услуги ЖКХ на сумму 250 миллионов рублей.
К сервису «Оплата по адресу» подключено около 300 поставщиков услуг республики, что позволяет совершать 98% всех коммунальных платежей. Воспользоваться им можно в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», выбрав пункт «Платежи» и вкладку «Дом». Сверху появится раздел «Найти счета по адресу» и автоматический сервис предложит заполнить информацию: «Город», «Улица», «Дом», «Квартира». Далее абонент увидит список доступных для оплаты услуг ЖКХ – с лицевыми счетами и суммами начислений от поставщиков. При необходимости можно ввести показания приборов учета и совершить оплату.
Азамат Салихов, исполняющий обязанности управляющего Башкирским отделением Сбербанка:
«Оплатой услуг ЖКХ мы занимаемся ежемесячно. Для этого в Сбере существует много удобных сервисов, например, автоплатеж или оплата по QR-коду на квитанции. Но бывает такое, что автоплатеж не подключен, а квитанция затерялась или просто не оказалась под рукой. Тут нам и поможет сервис «Оплата по адресу». Мы можем не знать сумму к оплате или номер квитанции, но адрес проживания вспомним всегда».