В 2021 году жители Башкирии оплатили услуги ЖКХ в Сбербанк Онлайн по адресу 240 тысяч

«Оплатой услуг ЖКХ мы занимаемся ежемесячно. Для этого в Сбере существует много удобных сервисов, например, автоплатеж или оплата по QR-коду на квитанции. Но бывает такое, что автоплатеж не подключен, а квитанция затерялась или просто не оказалась под рукой. Тут нам и поможет сервис «Оплата по адресу». Мы можем не знать сумму к оплате или номер квитанции, но адрес проживания вспомним всегда».