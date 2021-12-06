Предстоящие новогодние каникулы привели к дефициту арендных домов в Подмосковье

Стоимость аренды домов в Московской области, выросла, в свою очередь, на 16 процентов. По мнению риелторов, в преддверии Нового года владельцы объектов недвижимости снова повысят цены. Специалисты прогнозируют, что не менее, чем на 15-20 процентов.