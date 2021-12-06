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Предстоящие новогодние каникулы привели к дефициту арендных домов в Подмосковье

6 декабря 2021, 18:16
Фото: pxhere.com
На территории Подмосковья почти не осталось на сегодняшний день домов, доступных для бронирования на предстоящие новогодние каникулы. Информация предоставлена самими участниками рынка недвижимости.

Как сообщают «Народные Новости», в уходящем году спрос продемонстрировал 15-процентный рост к показателю 2020-го.

Стоимость аренды домов в Московской области, выросла, в свою очередь, на 16 процентов. По мнению риелторов, в преддверии Нового года владельцы объектов недвижимости снова повысят цены. Специалисты прогнозируют, что не менее, чем на 15-20 процентов.

Граждане, не решившие вопросы с арендой домов заблаговременно, вынуждены сейчас или записываться в так называемые «листы ожидания» (на случай отказов от броней), или рассматривать варианты в регионах, расположенных по соседству.

В Подмосковье доступны на данный момент только единицы жилых домов, а потому большие компании ищут объекты в удаленных районах региона.

#Новости#Марина Колодкина#Общество
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