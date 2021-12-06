Предстоящие новогодние каникулы привели к дефициту арендных домов в Подмосковье

Как сообщают «Народные Новости», в уходящем году спрос продемонстрировал 15-процентный рост к показателю 2020-го.
Стоимость аренды домов в Московской области, выросла, в свою очередь, на 16 процентов. По мнению риелторов, в преддверии Нового года владельцы объектов недвижимости снова повысят цены. Специалисты прогнозируют, что не менее, чем на 15-20 процентов.
Граждане, не решившие вопросы с арендой домов заблаговременно, вынуждены сейчас или записываться в так называемые «листы ожидания» (на случай отказов от броней), или рассматривать варианты в регионах, расположенных по соседству.
В Подмосковье доступны на данный момент только единицы жилых домов, а потому большие компании ищут объекты в удаленных районах региона.