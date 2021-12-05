Президент Владимир Путин станет участником "Елки желаний"

"Со своей стороны с радостью и уже по традиции стану участником такой прекрасной акции, как "Елка желаний", вместе с вами", - сказал он на церемонии награждения лауреатов Международной премии "Мы вместе - 2021".
Глава государства отметил, что в Новый год душевная поддержка в первую очередь требуется воспитанникам детских домов, а также тем, кто находится в медучреждениях и не может отметить праздник в кругу своей семьи, пишет РИА “Новости”.
"Им необходимо домашнее тепло, душевная поддержка. Именно душевная поддержка. И кроме таких, как вы, предоставить такую помощь и поддержку не способен никто", - подчеркнул российский лидер.
Всероссийская акция "Елка желаний" организуется в текущем году с 15 ноября по 11 декабря. Она помогает в исполнении желаний детей с ограниченными возможностями здоровья, с инвалидностью, детей-сирот или из малообеспеченных семей. Такая акция была проведена и в рамках форума #МЫВМЕСТЕ.