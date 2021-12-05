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Президент Владимир Путин станет участником "Елки желаний"

5 декабря 2021, 16:08
Президент России Владимир Путин рассказал, что планирует принять участие в акции "Елка желаний", в которой реализуются детские мечты.

"Со своей стороны с радостью и уже по традиции стану участником такой прекрасной акции, как "Елка желаний", вместе с вами", - сказал он на церемонии награждения лауреатов Международной премии "Мы вместе - 2021".

Глава государства отметил, что в Новый год душевная поддержка в первую очередь требуется воспитанникам детских домов, а также тем, кто находится в медучреждениях и не может отметить праздник в кругу своей семьи, пишет РИА “Новости”.

"Им необходимо домашнее тепло, душевная поддержка. Именно душевная поддержка. И кроме таких, как вы, предоставить такую помощь и поддержку не способен никто", - подчеркнул российский лидер.

Всероссийская акция "Елка желаний" организуется в текущем году с 15 ноября по 11 декабря. Она помогает в исполнении желаний детей с ограниченными возможностями здоровья, с инвалидностью, детей-сирот или из малообеспеченных семей. Такая акция была проведена и в рамках форума #МЫВМЕСТЕ.

#Новости#Ольга Земскова#Общество
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