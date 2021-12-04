Верховный суд обязал владельцев отреставрировать усадьбу в центре Уфе

Стало известно, что Верховный суд Башкирии удовлетворил иск Башкультасления в отношении собственников усадьба на углу улиц Коммунистическая и Мустая Карима. Так, суд обязал в течение 3 месяцев подготовить проект по сохранению здания, далее в течение 6 месяцев необходимо будет организовать государственную историко-культурную экспертизу разработанного проекта, а уже в течение 18 месяцев провести сами работы по реставрации памятника архитектуры.