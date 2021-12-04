Верховный суд обязал владельцев отреставрировать усадьбу в центре Уфе

Стало известно, что Верховный суд Башкирии удовлетворил иск Башкультасления в отношении собственников усадьба на углу улиц Коммунистическая и Мустая Карима. Так, суд обязал в течение 3 месяцев подготовить проект по сохранению здания, далее в течение 6 месяцев необходимо будет организовать государственную историко-культурную экспертизу разработанного проекта, а уже в течение 18 месяцев провести сами работы по реставрации памятника архитектуры.
Напомним, что на данный момент в здании располагаются кафе и магазины, которые вывесили на фасаде здания рекламные щиты. Как отмечает зам руководителя Башкультнаследия Айнур Фархиев, установка рекламных вывесок была несанкционированной.
— Нами был выявлен ряд нарушений: многочисленные факты несанкционированной установки массивных щитов с надписями и рекламой заведений, навесных конструкций, замены входных групп и окон, разрушения лепнины и штукатурного слоя, — Айнур Фархиев.
Помимо этого, мужчина заявляет, что данный факт указывает на «неуважение собственников к городу и его истории», так как все нарушения искажают внешний вид здания и «препятствуют его визуальному восприятию».
Отметим, ранее Башкультнаследие уже обращалось с данным иском в Ленинский райсуд, но в первой инстанции иск был отклонен. Между тем, Верховный суд иск удовлетворил, и решение суда уже вступило в силу.
Ранее мы сообщали, что «Дом Андрея Берга» в Уфе на улице Пушкина был включен в единый государственный реестр объектов культурного наследия, в качестве наследия местного значения.