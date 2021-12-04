В Уфе жители почти 2 тысяч домов на сутки останутся без водоснабжения

Стало известно, что жители более двух тысяч домов Уфы с 13:00 8 декабря до 12:00 9 декабря останутся без холодного водоснабжения. Так, отключения коснутся домов в уфимском микрорайоне Нижегородка, а причина неудобств, по словам пресс-службы мэрии, заключается в устранении повреждений трубопровода холодного водоснабжения в районе улицы Малой Трактовой.