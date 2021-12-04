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В Уфе жители почти 2 тысяч домов на сутки останутся без водоснабжения

4 декабря 2021, 09:51
Фото: 1mediainvest.ru
Речь идет о жителях уфимских микрорайонов Нижегородка и Затон. Как отмечают в пресс-службе мэрии Уфы, воду отключат на сутки, однако будут организованы точки подвоза воды.

Стало известно, что жители более двух тысяч домов Уфы с 13:00 8 декабря до 12:00 9 декабря останутся без холодного водоснабжения. Так, отключения коснутся домов в уфимском микрорайоне Нижегородка, а причина неудобств, по словам пресс-службы мэрии, заключается в устранении повреждений трубопровода холодного водоснабжения в районе улицы Малой Трактовой.

Важно, что в указанный период водоснабжение в микрорайоне Затон будет подаваться на пониженном давлении, в результате чего воды не будет только на верхних этажах МКД.

Отмечается, что с трех часов дня 8 декабря и до восстановления водоснабжения будет организовано 10 точек подвоза воды. С полным списком домов, в которых будет отключено холодное водоснабжение, можно ознакомиться на сайте МУП «Уфаводоканал».

#Новости#Элина Сайфранова#Город
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