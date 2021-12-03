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В уфимской школе № 127 две школьницы 10 и 14 лет пострадали от перцового баллончика

3 декабря 2021, 06:30
Фото: УГЗ Уфы
3 декабря о странном инциденте в столичной школе в Октябрьском районе сообщили в Управлении гражданской защиты населения Уфы.

Сегодня, 3 декабря в одной из школ октябрьского района Уфы произошел инцидент, в ходе которого пострадали две девочки в возрасте 10 и 14 лет, они направлены в больницу для дальнейшего обследования. Случай предположительно произошел на третьем этаже школы у туалетной комнаты – кто-то распылил газ из перцового баллончика. Остальных учеников осмотрел школьный медик и выявил, что они не нуждаются в медпомощи.

В данный момент устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего. А на месте работают представители Управления гражданской защиты Уфы, полицейские и медики.

Дополнительно в УГЗ сообщили, что школа проветрена, обучающий процесс продолжается, а дети продолжили обучение в классах на других этажах.

#Новости#Ирина Деревянчук#Происшествия
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