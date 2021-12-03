В уфимской школе № 127 две школьницы 10 и 14 лет пострадали от перцового баллончика

Сегодня, 3 декабря в одной из школ октябрьского района Уфы произошел инцидент, в ходе которого пострадали две девочки в возрасте 10 и 14 лет, они направлены в больницу для дальнейшего обследования. Случай предположительно произошел на третьем этаже школы у туалетной комнаты – кто-то распылил газ из перцового баллончика. Остальных учеников осмотрел школьный медик и выявил, что они не нуждаются в медпомощи.