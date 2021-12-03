Школьники Башкирии 24 декабря встретят Новый год на улице по решению властей

2 декабря в Башкирии была внесена ясность в порядок проведения новогодних утренников и вечеринок для школьников Башкирии. Решено, что учеников разделят по классам, чтобы не допускать массового скопления ребят, об этом заявил министр образования и науки Башкирии Айбулат Хажин.
Однако праздник отменять полностью не будут, так по всей Башкирии 24 декабря пройдут новогодние елки на открытом воздухе, в ходе мероприятий на улице победители олимпиад и отличники будут награждаться подарками от главы Башкирии.
Сообщили и том, чего ждать детям с ограниченными возможностями здоровья – в 2021 году детки с инвалидностью к сожалению останутся без общей елки, но про них не забудут, всех их на дому поздравят мобильные поздравительные бригады.