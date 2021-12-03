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Школьники Башкирии 24 декабря встретят Новый год на улице по решению властей

3 декабря 2021, 06:47
Фото: 1mediainvest
2 декабря о порядке проведения новогодних мероприятий в школах и детсадах Башкирии рассказал министр образования региона Айбулат Хажин.

2 декабря в Башкирии была внесена ясность в порядок проведения новогодних утренников и вечеринок для школьников Башкирии. Решено, что учеников разделят по классам, чтобы не допускать массового скопления ребят, об этом заявил министр образования и науки Башкирии Айбулат Хажин.

Однако праздник отменять полностью не будут, так по всей Башкирии 24 декабря пройдут новогодние елки на открытом воздухе, в ходе мероприятий на улице победители олимпиад и отличники будут награждаться подарками от главы Башкирии.

Сообщили и том, чего ждать детям с ограниченными возможностями здоровья – в 2021 году детки с инвалидностью к сожалению останутся без общей елки, но про них не забудут, всех их на дому поздравят мобильные поздравительные бригады.

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
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