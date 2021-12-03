«Россети Юг» подключают потребителей Волгограда по резервным схемам

Напомним, что накануне произошло локальное ограничение в подаче электроэнергии в одном из районов города. На местной подстанции случилось технологическое нарушение. Об этом информирует novostivolgograda.ru.
Сейчас в Волгограде специалисты заканчивают восстановительные работы. Электричество уже подали в социально значимые объекты. Для этого энергетики задействовали передвижные резервные источники питания.
Эксперты волгоградского филиала «Россети Юг» работают в режиме повышенной готовности. Они ведут усиленный контроль за работой объектов электросетевого комплекса.
На время восстановительных работ на электросетях сотрудники ООО «Концессии теплоснабжения» при помощи передвижных электрогенераторов обеспечивают функционирование волгоградских котельных. В скором времени подачу ресурсов абонентам, которых запитали от данных источников, возобновят.
Все профильные службы взяли на контроль ситуацию по возобновлению подачи электричества в социальные объекты и жилые дома.