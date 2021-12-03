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«Россети Юг» подключают потребителей Волгограда по резервным схемам

3 декабря 2021, 09:46
Фото: rosseti.ru
В Волгограде жителей Дзержинского района подключают к энергоснабжению по резервным схемам. Работы проводят оперативные бригады компании «Россети Юг».

Напомним, что накануне произошло локальное ограничение в подаче электроэнергии в одном из районов города. На местной подстанции случилось технологическое нарушение. Об этом информирует novostivolgograda.ru.

Сейчас в Волгограде специалисты заканчивают восстановительные работы. Электричество уже подали в социально значимые объекты. Для этого энергетики задействовали передвижные резервные источники питания.

Эксперты волгоградского филиала «Россети Юг» работают в режиме повышенной готовности. Они ведут усиленный контроль за работой объектов электросетевого комплекса.

На время восстановительных работ на электросетях сотрудники ООО «Концессии теплоснабжения» при помощи передвижных электрогенераторов обеспечивают функционирование волгоградских котельных. В скором времени подачу ресурсов абонентам, которых запитали от данных источников, возобновят.

Все профильные службы взяли на контроль ситуацию по возобновлению подачи электричества в социальные объекты и жилые дома.

#Новости#Юлия Кононенко#Общество
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