«Россети Юг» подключают потребителей Волгограда по резервным схемам

На время восстановительных работ на электросетях сотрудники ООО «Концессии теплоснабжения» при помощи передвижных электрогенераторов обеспечивают функционирование волгоградских котельных. В скором времени подачу ресурсов абонентам, которых запитали от данных источников, возобновят.