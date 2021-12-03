«Россети» восстановили электричество в Дзержинском районе Волгограда

Отмечается, что отключение электричества произошло из-за технологического нарушения на оборудовании подстанции. Бригада «Россети Юг» быстро приехала на место происшествия и приступила к ремонту. Специалисты оперативно запитали социально значимые объекты с помощью резервных источников. Работы продолжались, даже когда наступила темнота. Об этом информирует novostivolgograda.ru.
Сейчас все потребители обеспечены электричеством, а энергетики работают над восстановлением оборудования подстанции.
Известно, что российской оператор электрических сетей «Россети» является крупной электросетевой компанией в мире. Она владеет и управляет собственными дочерними и зависимыми обществами. В ее комплекс входит 35 компаний, среди них 15 межрегиональных (бывш. МРСК) и одна магистральная сетевая («Россети ФСК ЕЭС»). Кроме этого, «Россети» управляет научно-исследовательскими и проектно-конструкторскими институтами, строительными предприятиями.
Контролирующий акционер — государство в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом России. Он владеет 88,04% долей в уставном капитале. В управлении компании 2,40 миллиона км ЛЭП, 528 тысяч подстанций трансформаторной мощностью более 809 тысяч МВА. Количество сотрудников за прошлый год в ДЗО ПАО «Россети» составило 216,5 тысячи человек.