«Россети» восстановили электричество в Дзержинском районе Волгограда

Известно, что российской оператор электрических сетей «Россети» является крупной электросетевой компанией в мире. Она владеет и управляет собственными дочерними и зависимыми обществами. В ее комплекс входит 35 компаний, среди них 15 межрегиональных (бывш. МРСК) и одна магистральная сетевая («Россети ФСК ЕЭС»). Кроме этого, «Россети» управляет научно-исследовательскими и проектно-конструкторскими институтами, строительными предприятиями.