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Россельхознадзор по Башкирии выявил загрязнение сельхозземель нефтепродуктами

3 декабря 2021, 05:59
Фото: 1mediainvest
2 декабря сообщение о составленном против предприятия протоколе за загрязнение земли сельхозназначения в Бакалинском районе появилось на сайте ведомства.

2 декабря на сайте управления Россельхознадзора появилась информация о том, что по обращению Минприроды и экологии Башкирии прошло расследование ситуации в Бакалинском районе Башкирии

по обращению Министерства природопользования и экологии РБ было проведено административное расследование факта порчи земель сельскохозяйственного назначения в Бакалинском районе республики. В ходе расследования был установлен факт разлива нефтепродуктов, произошедшем из-за отказа задвижки на участке сельхозназначения на площади 147 квадратных метров.

Инспекторы Россельхознадзора по Башкирии провели осмотр и отобрали пробы для дальнейшего анализа, который впоследствии показал в 12 раз, превышающий ПДК уровень загрязнения почвы нефтепродуктами. В последствии эксперты пришли к выводу, что земельный участок уже не пригоден для использования по целевому назначению без проведения работ по рекультивации.

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
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