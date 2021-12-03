Россельхознадзор по Башкирии выявил загрязнение сельхозземель нефтепродуктами

2 декабря на сайте управления Россельхознадзора появилась информация о том, что по обращению Минприроды и экологии Башкирии прошло расследование ситуации в Бакалинском районе Башкирии
по обращению Министерства природопользования и экологии РБ было проведено административное расследование факта порчи земель сельскохозяйственного назначения в Бакалинском районе республики. В ходе расследования был установлен факт разлива нефтепродуктов, произошедшем из-за отказа задвижки на участке сельхозназначения на площади 147 квадратных метров.
Инспекторы Россельхознадзора по Башкирии провели осмотр и отобрали пробы для дальнейшего анализа, который впоследствии показал в 12 раз, превышающий ПДК уровень загрязнения почвы нефтепродуктами. В последствии эксперты пришли к выводу, что земельный участок уже не пригоден для использования по целевому назначению без проведения работ по рекультивации.