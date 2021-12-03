Россельхознадзор по Башкирии выявил загрязнение сельхозземель нефтепродуктами

Инспекторы Россельхознадзора по Башкирии провели осмотр и отобрали пробы для дальнейшего анализа, который впоследствии показал в 12 раз, превышающий ПДК уровень загрязнения почвы нефтепродуктами. В последствии эксперты пришли к выводу, что земельный участок уже не пригоден для использования по целевому назначению без проведения работ по рекультивации.