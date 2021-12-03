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Радий Хабиров пообещал Салавату новую школу к 75-летию города за 717 миллионов рублей

3 декабря 2021, 03:39
Фото: glavarb
2 декабря руководитель Башкирии в рамках рабочей поездки в Салават посетил детский сад после капитального ремонта и и обсудил планы н новую школу вместимостью более 1100 мест, сообщается на сайте главы.

2 декабря, в первый же день после своего планового отпуска Радий Хабиров в рамках рабочей поездки посетил город Салават, где посетил уже отремонтированные учреждения образования, как например детский сад № 36 на улице Калинина, знание 1975 года постройки снова стало работать в феврале текущего года, после капитального ремонта.

Новый фасад, внутренняя отделка, новые коммуникации, тёплые полы, современная и безопасная мебель, оборудование, охрана и видеонаблюдение, и конечно благоустроенная территория.

В 2023 году Салават будет отмечать 75-летний юбилей, в честь этого праздника в городском микрорайоне «Восточный» Радий Хабиров поручил начать строительство новой школы на 1 175 мест по типовому проекту, который уже реализовали в Стерлитамаке. Помимо классных кабинетов в школе оборудуют два спортзала, медицинский и стоматологический кабинеты и столовую на 504 ученика. Начать строительные работы хотят уже летом 2022 года.

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
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