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На укрепление СМИ в Грузии США направит $10 млн

3 декабря 2021, 19:19
Фото: pxhere.com
Агентство США по международному развитию (USAID) планирует выделить 10 миллионов долларов, чтобы поддержать грузинское СМИ.

Отмечается, что данная деятельность будет способствовать развитию ключевых приоритетов USAID/Грузия, включая развитие демократии, защиты прав человека и «хорошего управления». Также она будет способствовать вовлечению гражданских движений с целью обеспечения подотчетности грузинского правительства в выполнении обязательств. Об этом пишет RT.

По словам специалистов USAID, за последние 20 лет медиапространство Грузии столкнулось с серьезными проблемами. Среди них ограничение свободы слова и деятельности журналистов, а также поляризация СМИ, отсутствие поддержки от общества.

Американские специалисты считают, что обновление грузинской системы СМИ поможет журналистам более эффективно и качественно выполнять свои главные функции, которые направлены на поддержку демократии и прав человека.

Новая программа будет отличаться от старой, потому как ее разработка связана с общественной деятельностью посредством стимуляции «Сообществ действия».

#Новости#Марина Колодкина#Спорт
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