На укрепление СМИ в Грузии США направит $10 млн

Отмечается, что данная деятельность будет способствовать развитию ключевых приоритетов USAID/Грузия, включая развитие демократии, защиты прав человека и «хорошего управления». Также она будет способствовать вовлечению гражданских движений с целью обеспечения подотчетности грузинского правительства в выполнении обязательств. Об этом пишет RT.
По словам специалистов USAID, за последние 20 лет медиапространство Грузии столкнулось с серьезными проблемами. Среди них ограничение свободы слова и деятельности журналистов, а также поляризация СМИ, отсутствие поддержки от общества.
Американские специалисты считают, что обновление грузинской системы СМИ поможет журналистам более эффективно и качественно выполнять свои главные функции, которые направлены на поддержку демократии и прав человека.
Новая программа будет отличаться от старой, потому как ее разработка связана с общественной деятельностью посредством стимуляции «Сообществ действия».