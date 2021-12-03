На укрепление СМИ в Грузии США направит $10 млн

Отмечается, что данная деятельность будет способствовать развитию ключевых приоритетов USAID/Грузия, включая развитие демократии, защиты прав человека и «хорошего управления». Также она будет способствовать вовлечению гражданских движений с целью обеспечения подотчетности грузинского правительства в выполнении обязательств. Об этом пишет RT.