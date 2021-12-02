Замминистра транспорта Башкирии озвучил дату нового ремонта трассы Уфа-Аэропорт

Накануне, на заседании комитета Курултая замминистра транспорта и дорожного хозяйства республики Виктор Жульков рассказал с какой периодичностью необходимо проводить ремонт на участке трассы Уфа-Аэропорт.
Так, на участке дороги, который находится в собственности региона — от Уфы и до КМП — ежедневно проезжают более 120 тысяч автомобилей и потому, по словам Виктора Жулькова, верхний слой дорожного покрытия необходимо обновлять каждые 1,5 -2 года.
Ранее замминистра транспорта сообщал о том, когда и за сколько будет отремонтирован аварийный Шакшинский мост. Известно, что стоимость работ на 400 метрах моста составит около 4 миллиардов рублей.