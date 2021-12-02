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Врач рассказала, что такое аллергия на холод, и как она проявляется

2 декабря 2021, 18:25
Фото: pixabay.com
Кандидат медицинских наук, врач иммунолог-аллерголог Надежда Логина объяснила, что холодовая аллергия — это не выдумка тех, кто зимой хочет отсидеться в тепле, не выходя из дома, или уехать до весны в тропики, а реально существующее явление.

По ее словам, этим термином обозначают повышенную иммунную реакцию организма на холодовые белки — агглютинины, сообщает RT.

Надежда Логина пояснила, что эти белки у всех людей вырабатываются в организме при охлаждении, причем не только в холодное время года, но и летом, если человек какое-то время посидит под струей прохладного воздуха из кондиционера или искупается в холодной воде, так как они отвечают за терморегуляцию. И в некоторых случаях на них возникает аллергия, которая может проявляться в виде отека, покраснения кожи, высыпаний и в особо тяжелых случаях даже провоцировать отек Квинке.

Врач также отметила, что часто аллергия на холод может возникать у тех, кто страдает заболеваниями органов дыхания — у таких людей могут появляться симптомы насморка, слезотечение и даже возникнуть бронхоспазм. При этом данное явление не связано с возрастом пациентов.

Аллерголог рассказала, что холодовую аллергию лечат по методу аутолимфоцитотерапии — собственными иммунными клетками, выделенными из крови больного. Она также рекомендовала людям, которые замечают за собой такую особенность, по возможности избегать переохлаждения.

#Новости#Марина Колодкина#Общество
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