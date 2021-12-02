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В Уфе мать влезла в драку детей и с разбегу пнула по голове чужому 9-летнему ребенку

2 декабря 2021, 16:10
Фото: Скриншот телеканала Вся Уфа
2 декабря вопиющий инцидент во дворе по улице Менделеева 122/1 стал достоянием общественности, попав на кадры очевидцев произошедшей крайне неоднозначной ситуации, а затем был растиражирован телеканалом Вся Уфа.

По кадрам опубликованным в социальных сетях сегодня, 2 декабря, можно сделать выводы о том, что ребенок мамы-драчуньи конфликтовал с пострадавшим 9-летним мальчиком, дело дошло до драки, но мать не стала просто смотреть на грядущее поражение своего чала и решила вмешаться.

Однако женщина не попыталась нивелировать конфликт между детьми, а ворвалась в драку с разбегу пнув оппонента ее сына по голове. Были и другие свидетели неравного боя, сообщается, что избиение брата наблюдала родная сестра, мальчика которого пнула очень уж неравнодушная мать..

Известно что по данному факту следователи следственного управления следкома России по Башкирии проведут все необходимые проверки. Тем временем пострадавший мальчик проходит реабилитацию.

#Новости#Ирина Деревянчук#Происшествия
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