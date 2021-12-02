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В Уфе 1 декабря был перекрыт абсолютный максимум температуры воздуха

2 декабря 2021, 05:51
Фото: 1mediainvest.ru
Первый день зимы начался с нового температурного антирекорда, который ранее был зафиксирован в 2010 году, сообщает Башгидрометцентр.

Стало известно, что в первый день зимы в Уфе был побит температурный антирекорд. Так, согласно данным Башгидрометцентра, днем аэрологическая станция Уфа-Дема зафиксировала температуру воздуха +4,3 градуса, а в последний раз так тепло 1 декабря было только 2010 году, когда температура воздуха составляла +3,6 градуса.

Помимо этого, синоптики заявляют, что декабрь в Башкирии ожидается теплым. В частности, средняя месячная температура воздуха прогнозируется на 1-2 градуса выше нормы. Что касается осадков, то они в регионе ожидаются около нормы.

#Новости#Элина Сайфранова#Город
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