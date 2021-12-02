В Уфе 1 декабря был перекрыт абсолютный максимум температуры воздуха

Стало известно, что в первый день зимы в Уфе был побит температурный антирекорд. Так, согласно данным Башгидрометцентра, днем аэрологическая станция Уфа-Дема зафиксировала температуру воздуха +4,3 градуса, а в последний раз так тепло 1 декабря было только 2010 году, когда температура воздуха составляла +3,6 градуса.
Помимо этого, синоптики заявляют, что декабрь в Башкирии ожидается теплым. В частности, средняя месячная температура воздуха прогнозируется на 1-2 градуса выше нормы. Что касается осадков, то они в регионе ожидаются около нормы.