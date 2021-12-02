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В минздраве Башкирии озвучили состояние 8-классницы, которая упала с 3-го этажа школы

2 декабря 2021, 13:49
Фото: 1mediainvest
1 декабря трагедия произошла в школе Нефтекамска, ученице было жарко и она упала из окна, когда пыталась открыть его, о ее состоянии рассказали в региональном минздраве.

2 декабря пресс-секретарь минздрава Башкирии Софья Алешина сообщила Mkset о том, что пострадавшая несовершеннолетняя девочка находится в состоянии средней тяжести. Ее состояние стабильно.

По предварительным данным у девочки сломан позвоночник, однако никакой официальной информации об этом на данный момент нет. Сообщалось и о том, что в связи с происшествием все ученики были временно переведены на дистанционное обучение.

Также вчера информацию о происшествии Mkset подтвердили в следкоме Башкирии. Нефтекамским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Башкортостан проводится доследственная проверка по факту получения телесных повреждений несовершеннолетней в результате выпадения из окна одной из школ города Нефтекамска, уточнили в ведомстве.

#Новости#Ирина Деревянчук#Происшествия
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