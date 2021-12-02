В Башкирии зафиксирован очередной рост цен на продукты

В Башкирии статистики зафиксировали очередной рост цен на продукты. По данным Башстата, на 3,1% подорожала свежая капуста - ее средняя цена составила 39 рублей за килограмм. Также стал дороже на 2,9% хлеб из ржаной муки и из смеси ржаной и пшеничной, его цена достигла 62 рубля за килограмм.
На 2% подорожала мороженая рыба, цена на килограмм в среднем увеличилась на 2%, а стоимость составила 163 рубля.
Подорожали также творог, яйца, вермишель, гречневая крупа-ядрица, цельное пастеризованное молоко, шлифованный рис, сосиски и сардельки, колбасы, пшено, сахар, сливочное масло, маргарин, баранина, подсолнечное масло, сыры, мука, соль, яблоки, говядина и мясные консервы для детского питания. За неделю все эти продукты выросли в цене на 0,1 - 1,8 процента.