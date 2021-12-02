В Башкирии зафиксирован очередной рост цен на продукты

В Башкирии статистики зафиксировали очередной рост цен на продукты. По данным Башстата, на 3,1% подорожала свежая капуста - ее средняя цена составила 39 рублей за килограмм. Также стал дороже на 2,9% хлеб из ржаной муки и из смеси ржаной и пшеничной, его цена достигла 62 рубля за килограмм.