В Башкирии за сбыт синтетических наркотиков задержали 21-летнюю молодую маму

В ходе дальнейших оперативных действий наркополицейские обнаружили более 20 оборудованных мест-тайников, которые до этого и оформила задержанная девушка. По словам начальника отделения по контролю за оборотом наркотиков исследование показало, что порошок оказался синтетическим наркотиком. В отношении 21-летней жительницы уже возбуждено уголовное дело по обвинению в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере, за это ей грозит от 10 до 20 лет тюрьмы.