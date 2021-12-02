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В Башкирии за сбыт синтетических наркотиков задержали 21-летнюю молодую маму

2 декабря 2021, 14:42
Фото: 1mediainvest
2 ноября о разоблачении криминальной ячейки общества, которая сама не употребляла запрещенных веществ, сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии.

Сбытчиков наркотиков выявили в башкирском городе Салават. Правоохранителей заинтересовала 21-летняя горожанка, в ходе личного досмотра которой сотрудники профильного подразделения изъяли у нее сверток с неким порошком неуказанной массы,

В ходе дальнейших оперативных действий наркополицейские обнаружили более 20 оборудованных мест-тайников, которые до этого и оформила задержанная девушка. По словам начальника отделения по контролю за оборотом наркотиков исследование показало, что порошок оказался синтетическим наркотиком. В отношении 21-летней жительницы уже возбуждено уголовное дело по обвинению в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере, за это ей грозит от 10 до 20 лет тюрьмы.

В ведомстве также сообщили, что ни сама закладчица, ни ее супруг к зелью пристрастия не имели, воспитывали годовалого ребенка.

#Новости#Ирина Деревянчук#Происшествия
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