Старт продаж Уникума на Коммунистической в Уфе!

Уникум расположен в центре города, на пересечении улиц Коммунистическая и Воровского. Через дорогу – одна из красивейших строящихся мечетей страны «Ар-Рахим». Погулять с семьей, покататься на роликах, велосипедах можно на Набережной реки Белая, в Саду культуры и отдыха им. С.Т. Аксакова, Софьюшкиной аллее. Рядом с Уникумом расположены ведущие вузы города – Башкирский государственный медицинский университет, Башкирский государственный педагогический университет им. М. Акмуллы, Финансовый университет при Правительстве Российской федерации. Из Уникума вы быстро доберетесь до любого района города, выехав на Проспект Салавата Юлаева, а также в аэропорт.