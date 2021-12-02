Старт продаж Уникума на Коммунистической в Уфе!

Бизнес-класс, стильная архитектура, закрытый двор. В Уникуме представлено большое разнообразие планировочных решений: студии, небольшие 1-комнатные, евродвушки и полноценные 2-комнатные квартиры, просторные 3-комнатные. Есть варианты квартир с окном в ванной, мастер-спальнями, теплыми лоджиями и большими окнами. С верхних этажей открывается вид на набережную реки Белая, исторический центр Уфы и живописный пригород.
Уникум – удобное место в развитом районе города для ценителей комфорта, удобства расположения, современных инженерных решений и высокого качества строительства от надежного застройщика Унистрой.
Уникум расположен в центре города, на пересечении улиц Коммунистическая и Воровского. Через дорогу – одна из красивейших строящихся мечетей страны «Ар-Рахим». Погулять с семьей, покататься на роликах, велосипедах можно на Набережной реки Белая, в Саду культуры и отдыха им. С.Т. Аксакова, Софьюшкиной аллее. Рядом с Уникумом расположены ведущие вузы города – Башкирский государственный медицинский университет, Башкирский государственный педагогический университет им. М. Акмуллы, Финансовый университет при Правительстве Российской федерации. Из Уникума вы быстро доберетесь до любого района города, выехав на Проспект Салавата Юлаева, а также в аэропорт.
Фасад здания будет выполнен в современном стиле с чередованием материалов и фактур. Архитектурное решение Уникума гармонично впишется в окружающую городскую среду. Выдержанные благородные цвета, удобная транспортная и пешеходная доступность, продуманное благоустройство. Строгий элегантный стиль, витражное остекление, стильная подсветка подчеркивают статус здания и задают современное экстерьерное решение. Панорамное остекление угловых квартир не только дополнит архитектуру проекта, но и позволит наполнить комнаты естественным светом.
В Уникуме предусмотрено 2 уровня благоустройства территории. Первый уровень – общественный, включает в себя развитую сеть street-retail: магазины, кафе, аптеки и др., заезды на паркинг. Второй уровень – приватный. Уютное дворовое пространство, свободное от машин и доступа посторонних, будет расположено на стилобате паркинга и включать в себя: лаунж-зону, места для отдыха и занятий спортом, ландшафтное озеленение, прогулочные зоны. Территория двора, холл первого этажа и паркинг будут оборудованы видеонаблюдением.
Вся территория двора, включая вход в подъезд, будет выполнена без пандусов и ступеней для свободного проезда детских колясок, велосипедов. Привычное пространство первого этажа мы переоборудовали в бизнес-холл с консьерж-зоной, местом для ожидания гостей, сервисных служб, библиотекой и офисом Сервисной компании. На первом этаже также будет расположена колясочная комната с выходом во двор. Холл первого этажа украсят декоративные элементы и многоуровневая подсветка.
В 25-этажном доме представлено большое разнообразие планировочных решений: студии, небольшие 1-комнатные, евродвушки и полноценные 2-комнатные квартиры, просторные 3-комнатные. Есть варианты квартир с окном в ванной, мастер-спальнями, теплыми лоджиями и большими окнами. С верхних этажей открывается живописный вид на набережную реки Белая, исторический центр Уфы и живописный пригород. Квартиры будут сдаваться в качественной предчиствой отделке с горизонтальной разводкой отопления (трубы спрятаны в стяжке пола), радиаторами с системой терморегуляции европейского производства.
Квартиры будут укомплектованы системой «умный дом». На входе в здание – видеодомофоны с Face ID и автоматическим открыванием дверей. В квартирах будут установлены двери с биометрическими замками, гостевым доступами и видеоглазками. С мобильного телефона можно будет управлять включением-выключением групп розеток и освещения. В smart-квартирах также будут реализованы функция контроля протечки воды и пожарная сигнализация. Показания приборов учёта воды, электричества тепла будут автоматически передавать в Сервисную компанию.
Дом спроектирован с учетом максимально эффективной дальнейшей эксплуатации. Проектом предусмотрена крышная газовая котельная с автоматическим регулированием температуры теплоносителя в зависимости от погодных условий. При минусовых температурах система автоматически включит нагрев, доведет температуру в помещениях до комфортных показателей и выключится, что позволит заметно сократить потребление неиспользуемых ресурсов.
Дом оборудован подземным двухуровневым паркингом на 103 места с изолированными въездами для каждого уровня. Проектом заложены семейные парковочные места для двух автомобилей, отдельные гаражные боксы, кладовые. В доме будет 3 скоростных лифта, 2 из которых – со спуском в паркинг.
Подробнее о проекте можно узнать по телефону +7 (347) 225-77-16.
* Программа: «Старт продаж многоэтажного жилого дома с подземным паркингом и встроенно-пристроенными помещениями по ул. Коммунистическая, д.117г».
Застройщик: ООО Специализированный застройщик «УНИСТРОЙРЕГИОН-3».
Условия реализации: После заключения договоров участия в долевом строительстве, оплата цены договора осуществляется по всем действующим формам оплаты (100% оплата, привлечение кредитных средств, рассрочка платежа).
Подробнее о данном предложении можно узнать в офисах продаж и по тел. +7(347) 225-77-16.
Настоящее предложение не является публичной офертой.