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Слова украинского эксперта о «затягивании» Россией открытия СП-2 подвергли критике

2 декабря 2021, 20:23
Фото: pxhere.com
Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин оценил заявление украинского эксперта по энергетическим рынкам Валентина Землянского о затягивании открытия газопровода «Северный поток-2» Россией и ФРГ.

Пикин отметил, что Германия получает газ дороже, чем могла бы, если бы «СП-2» работал. В связи с этим у Берлина нет никакого экономического смысла затягивать с открытием газопровода. Более того, «Газпром» тоже не заинтересован в затягивании с запуском «СП-2». Об этом пишет RT.

По словам представителей «Газпрома», компания не является прямым бенефициарами цен по $1000. Ведь чем выше цена, тем меньше потребители готовы использовать газ по такой стоимости. В «Газпроме» считают, что цена в $300 оптимальна, но цена в $500 — уже слишком дорого. Если выставить среднюю цену продажи газа за границу, то она сильно будет отличаться от того, какие цены в данный момент на спотовых европейских площадках, подчеркнул Пикин.

#Новости#Марина Колодкина#Политика
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