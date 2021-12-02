Слова украинского эксперта о «затягивании» Россией открытия СП-2 подвергли критике

По словам представителей «Газпрома», компания не является прямым бенефициарами цен по $1000. Ведь чем выше цена, тем меньше потребители готовы использовать газ по такой стоимости. В «Газпроме» считают, что цена в $300 оптимальна, но цена в $500 — уже слишком дорого. Если выставить среднюю цену продажи газа за границу, то она сильно будет отличаться от того, какие цены в данный момент на спотовых европейских площадках, подчеркнул Пикин.