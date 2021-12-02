mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Минздрав РФ заявил об утверждении нового порядка выдачи медсправок для водителей

2 декабря 2021, 16:20
Фото: pixabay.com
Министерство здравоохранения РФ заявило об утверждении нового порядка выдачи медицинских справок для автомобилистов.

По информации iz.ru, нововведение вступят в силу 1 марта следующего года. Отмечается, что кандидатов из группы риска будут направлять на лабораторный анализ.

Назначением лабораторного анализа будут заниматься наркологи. Отправить на него могут тех людей, у которых будут замечены подозрительные симптомы. В частности, следы от уколов, повышенная потливость, сухость кожи, бледность, сонливость или эмоциональная неустойчивость, дрожание рук, сужение или расширение зрачков, слишком низкий или высокий пульс, учащенное или замедленное дыхание.

Для отправки на дополнительное исследованию врач должен увидеть, как минимум 3 признака употребления наркотиков.

#Новости#Ольга Земскова#Общество
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Сегодня, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Сегодня, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Сегодня, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Сегодня, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48