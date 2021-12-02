Минздрав РФ заявил об утверждении нового порядка выдачи медсправок для водителей

Назначением лабораторного анализа будут заниматься наркологи. Отправить на него могут тех людей, у которых будут замечены подозрительные симптомы. В частности, следы от уколов, повышенная потливость, сухость кожи, бледность, сонливость или эмоциональная неустойчивость, дрожание рук, сужение или расширение зрачков, слишком низкий или высокий пульс, учащенное или замедленное дыхание.