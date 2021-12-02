Минздрав РФ заявил об утверждении нового порядка выдачи медсправок для водителей

По информации iz.ru, нововведение вступят в силу 1 марта следующего года. Отмечается, что кандидатов из группы риска будут направлять на лабораторный анализ.
Назначением лабораторного анализа будут заниматься наркологи. Отправить на него могут тех людей, у которых будут замечены подозрительные симптомы. В частности, следы от уколов, повышенная потливость, сухость кожи, бледность, сонливость или эмоциональная неустойчивость, дрожание рук, сужение или расширение зрачков, слишком низкий или высокий пульс, учащенное или замедленное дыхание.
Для отправки на дополнительное исследованию врач должен увидеть, как минимум 3 признака употребления наркотиков.