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Мэрия Уфы разъяснила, почему новогодняя иллюминация в городе не была запущена

2 декабря 2021, 10:24
Фото: 1mediainvest.ru
Новогоднюю иллюминацию в городе планировали включить 1 декабря, однако запуск был отложен из-за погоды, сообщает пресс-служба администрации города.

Вчера, 1 декабря, на улицах Уфы планировалось включить всю новогоднюю иллюминацию, однако гирлянды так и не зажглись. Как уточнили в пресс-службе мэрии Уфы, запуск был отложен из-за неблагоприятных погодных условий.

В частности, на задержку повлияла плюсовая температура, с которой и начался первый день зимы. К слову, Башгидрометцентр и вовсе заявил, что вчера был перекрыт абсолютный максимум температуры воздуха 2010 года. Между тем, в администрации сообщают, что иллюминация будет включена, как только столбик термометра опустится ниже нуля.

— В связи с неблагоприятными погодными условиями во избежание преждевременного выхода из строя элементов праздничной новогодней иллюминации будет произведено включение иллюминации с момента наступления отрицательных температур, — пресс-служба администрации Уфы.

#Новости#Элина Сайфранова#Город
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