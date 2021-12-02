Мэрия Уфы разъяснила, почему новогодняя иллюминация в городе не была запущена

Вчера, 1 декабря, на улицах Уфы планировалось включить всю новогоднюю иллюминацию, однако гирлянды так и не зажглись. Как уточнили в пресс-службе мэрии Уфы, запуск был отложен из-за неблагоприятных погодных условий.
В частности, на задержку повлияла плюсовая температура, с которой и начался первый день зимы. К слову, Башгидрометцентр и вовсе заявил, что вчера был перекрыт абсолютный максимум температуры воздуха 2010 года. Между тем, в администрации сообщают, что иллюминация будет включена, как только столбик термометра опустится ниже нуля.
— В связи с неблагоприятными погодными условиями во избежание преждевременного выхода из строя элементов праздничной новогодней иллюминации будет произведено включение иллюминации с момента наступления отрицательных температур, — пресс-служба администрации Уфы.