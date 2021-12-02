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Хабиров снова дал распоряжение усилить борьбу с контрафактным алкоголем в Башкирии

2 декабря 2021, 10:30
Фото: 1mediainvest
2 декабря на совещании в Центре управления республикой Радий Хабиров дал важное поручение относительно борьбы с контрафактом в Башкирии.

На прошедшем сегодня, 2 декабря совещании в ЦУРе глава Башкирии Радий Хабиров, сегодня вышедший из отпуска, уже поручил и республиканскому правительству и районам усилить борьбу и производителями и с продавцами суррогата. Сегодня же было подписано и соответствующее распоряжение.

Все нелегальные точки продаж нужно оперативно выявлять и ликвидировать с возбуждением уголовных дел.Радий Хабиров

Вспомнил Хабиров и былые успехи. По словам главы региона необходимо повторять показавшие свою эффективность рейды по точкам нелегальных продаж и предложил возобновить работу в этом направлении.

Это особенно важно в период новогодних праздников, когда потребление алкоголя по объективным причинам будет больше. Радий Хабиров

Однако на совещании говорили не только о хорошем, не забыв громкие алкогольные трагедии, суррогатный след которого так или иначе ведет и в Уфу и в Башкирии.

Министр торговли и услуг Башкирии Антон Гусев напомнил, что в Оренбургской области отравились 63 человека, из них 35 умерли. В Свердловской области скончались 25 жителей региона. В Татарстане 13 человек, из них 11 – уроженцы Башкирии с острым отравлением метанолом. К сожалению, одну пациентку врачи спасти не смогли

В 2021 году в Башкирии изъяли из незаконного оборота около 15 тысяч литров алкоголя. По результатам проверок общая сумма штрафов превысила 9 миллионов рублей.министерство торговли и услуг Башкирии

Буквально за пару недель до этих известий Mkset публиковал материал, который пытался дать ответ на вопрос – почему в Башкирии пьют суррогатный алкоголь и трудно ли его купить. Мы попытались выяснить, почему люди пьют суррогатный или же алкоголь от неизвестных производителей, почему и среди кого популярен такой алкоголь и так ли сложно его найти. Результат с поисками удивил редакцию, категорически не рекомендуем повторять наш эксперимент, даже учитывая то, что мы всего-то закинули удочки.

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
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