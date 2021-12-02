Хабиров снова дал распоряжение усилить борьбу с контрафактным алкоголем в Башкирии

На прошедшем сегодня, 2 декабря совещании в ЦУРе глава Башкирии Радий Хабиров, сегодня вышедший из отпуска, уже поручил и республиканскому правительству и районам усилить борьбу и производителями и с продавцами суррогата. Сегодня же было подписано и соответствующее распоряжение.
Все нелегальные точки продаж нужно оперативно выявлять и ликвидировать с возбуждением уголовных дел.Радий Хабиров
Вспомнил Хабиров и былые успехи. По словам главы региона необходимо повторять показавшие свою эффективность рейды по точкам нелегальных продаж и предложил возобновить работу в этом направлении.
Это особенно важно в период новогодних праздников, когда потребление алкоголя по объективным причинам будет больше. Радий Хабиров
Однако на совещании говорили не только о хорошем, не забыв громкие алкогольные трагедии, суррогатный след которого так или иначе ведет и в Уфу и в Башкирии.
Министр торговли и услуг Башкирии Антон Гусев напомнил, что в Оренбургской области отравились 63 человека, из них 35 умерли. В Свердловской области скончались 25 жителей региона. В Татарстане 13 человек, из них 11 – уроженцы Башкирии с острым отравлением метанолом. К сожалению, одну пациентку врачи спасти не смогли
В 2021 году в Башкирии изъяли из незаконного оборота около 15 тысяч литров алкоголя. По результатам проверок общая сумма штрафов превысила 9 миллионов рублей.министерство торговли и услуг Башкирии
Буквально за пару недель до этих известий Mkset публиковал материал, который пытался дать ответ на вопрос – почему в Башкирии пьют суррогатный алкоголь и трудно ли его купить. Мы попытались выяснить, почему люди пьют суррогатный или же алкоголь от неизвестных производителей, почему и среди кого популярен такой алкоголь и так ли сложно его найти. Результат с поисками удивил редакцию, категорически не рекомендуем повторять наш эксперимент, даже учитывая то, что мы всего-то закинули удочки.