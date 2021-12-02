Хабиров снова дал распоряжение усилить борьбу с контрафактным алкоголем в Башкирии

Буквально за пару недель до этих известий Mkset публиковал материал, который пытался дать ответ на вопрос – почему в Башкирии пьют суррогатный алкоголь и трудно ли его купить. Мы попытались выяснить, почему люди пьют суррогатный или же алкоголь от неизвестных производителей, почему и среди кого популярен такой алкоголь и так ли сложно его найти. Результат с поисками удивил редакцию, категорически не рекомендуем повторять наш эксперимент, даже учитывая то, что мы всего-то закинули удочки.