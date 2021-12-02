«Единая Россия» проводит консультации для граждан во всех регионах

В первый день работы приемных к единороссам обратились порядка 10 000 россиян, сообщает nashgorod.ru.
В рассмотрении обращений от граждан принял участие председатель «Единой России» Дмитрий Медведев. Он поддержал инициативу главы Новосибирской организации родителей детей с особенностями развития Екатерины Кузнецовой по созданию информационного ресурса, посвященного вопросам детской реабилитации. По словам Медведева, реализация данной инициативы поможет многим семьям. Кроме того, председатель единороссов поручил представителям партии в Пермском крае помочь решить вопрос с ремонтом школы по заявлению жителя Перми Сергея Толчина. Школьное здание, построенное 130 лет назад, является объектом культурного наследия, но на приведение его в порядок у местных властей нет денег. По поручению Дмитрия Медведева эта школа будет включена в программу капремонта, которую «Единая Россия» по поручению российского президента осуществляет вместе с Министерством просвещения.
В Ростове-на-Дону многодетная мать Оксана Ткач пришла к единороссам с проблемой газификации земельного участка. Руководитель ЕР заявил, что Госдумой был принят закон о социальной газификации, цель которого — на безвозмездной основе довести газ до каждого участка. Он пообещал поручить ростовским единороссам вместе с администрацией региона решить вопрос по подведению газа к участку заявительницы и к соседним участкам.
Руководитель родительского комитета пятого класса Волгоградской гимназии № 16 Екатерина Ермилова обратилась к ЕР с просьбой урегулировать работу служб примирения в школах на законодательном уровне. По ее словам, это необходимо, так как взрослые часто не воспринимают всерьез последствия школьных конфликтов и недооценивают важность своего участия в их разрешении.
В Самаре секретарь регионального отделения партии, губернатор Дмитрий Азаров
помог решить вопрос с финансированием программы по замене окон в одном из детсадов. На Ямале секретарь регионального отделения партии Алексей Ситников оказал многодетной матери содействие в трудоустройстве. А во Владимирской области врио губернатора Александр Авдеев помог получить жилье сироте из Ковровского района.
Как сообщает сайт ER.RU, каждый день из «приемной» декады будет посвящен отдельной теме. Россияне могут прийти за консультацией в общественные приемные председателя «Единой России» Дмитрия Медведева, а также в дополнительно организованные пункты.
«Декада приемов граждан в Башкортостане пройдет на 70 площадках, основной из них станет региональная общественная приемная партии в Уфе. В этом году мы будем использовать как традиционный формат очных приемов, так и проводить прямые эфиры, брифинги в социальных сетях на страницах приемной.
В дни декады мы объединяем депутатов разных уровней, министров, руководителей и специалистов ведомств. Они примут участие в прямых эфирах, где в реальном времени ответят на вопросы подписчиков, а в ходе брифингов мы поднимем важные темы, такие как меры поддержки семьям с детьми, экологические проблемы, вопросы ЖКХ и другие.
Календарь декады есть в аккаунтах региональной общественной приемной. Приглашаем жителей присоединяться и участвовать в обсуждениях», — сказала руководитель региональной общественной приемной, депутат Государственной думы Эльвира Аиткулова.