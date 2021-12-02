«Единая Россия» проводит консультации для граждан во всех регионах

В рассмотрении обращений от граждан принял участие председатель «Единой России» Дмитрий Медведев. Он поддержал инициативу главы Новосибирской организации родителей детей с особенностями развития Екатерины Кузнецовой по созданию информационного ресурса, посвященного вопросам детской реабилитации. По словам Медведева, реализация данной инициативы поможет многим семьям. Кроме того, председатель единороссов поручил представителям партии в Пермском крае помочь решить вопрос с ремонтом школы по заявлению жителя Перми Сергея Толчина. Школьное здание, построенное 130 лет назад, является объектом культурного наследия, но на приведение его в порядок у местных властей нет денег. По поручению Дмитрия Медведева эта школа будет включена в программу капремонта, которую «Единая Россия» по поручению российского президента осуществляет вместе с Министерством просвещения.