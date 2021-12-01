В Югре очистка заваленного нефтешламом участка обойдется в 106 миллионов рублей

Работы планируется проводить в три этапа. Сначала - выемка грунта для его утилизации и отсыпка образовавшейся выемки. Затем необходимо выровнять территорию и покрыть плодородным грунтом. Завершит рекультивацию посев трав и посадка черенков ивы. Приступив к работам в апреле будущего года, сотрудники компании «Эконадзор» должны закончить их через 95 дней.