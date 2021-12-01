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В Югре очистка заваленного нефтешламом участка обойдется в 106 миллионов рублей

1 декабря 2021, 06:25
Фото: pixabay.com
В ХМАО работы по очистке заваленного нефтешламом участка обойдутся в 106 миллионов рублей. По данным портала госзакупок, рекультивация земельного участка около нижневартовского водозабора начнется в апреле будущего года.

Как сообщает fedpress.ru, в роли заказчика выступает Нижневартовское «Управление имущественными и земельными ресурсами».

Земельный участок площадью в полгектара возле водозабора города Нижневартовска находится на территории водоохраной зоны реки Вах за бывшим кирпичным заводом № 2.

Работы планируется проводить в три этапа. Сначала - выемка грунта для его утилизации и отсыпка образовавшейся выемки. Затем необходимо выровнять территорию и покрыть плодородным грунтом. Завершит рекультивацию посев трав и посадка черенков ивы. Приступив к работам в апреле будущего года, сотрудники компании «Эконадзор» должны закончить их через 95 дней.

#Новости#Ольга Земскова#Общество
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