В Уфе поменяли маршруты №272 и №298

В ведомстве сообщили, что в сфере транспорта Уфы проходят мероприятия, в ходе которых заменяют старые автобусы на более комфортабельные. Чиновники также отмечают, что не все частные перевозчики работают по правилам, именно поэтому приходится мониторить загруженность автобусов. В случаях, когда ситуация ухудшается, на место выезжает дополнительный транспорт.