ИП Искалин убрал автобусы по маршруту №272 после конфликта с мэрией Уфы

ИП Искалин убрал автобусы по маршруту №272 после конфликта с мэрией Уфы
ИП Искалин убрал автобусы по маршруту №272 после конфликта с мэрией Уфы
27 ноября, 19:31ЭкономикаТатьяна МайороваФото: Mkset.ru
В конце текущей недели уфимцев ожидал неприятный сюрприз: с популярного автобусного маршрута № 272, следовавшего от Телецентра до ДОКа, пропали почти все частные автобусы.

Свои пояснения этому событию дал Виктор Искалин, директор ИП Искалин, осуществляющего пассажирские перевозки по данному маршруту.

- Нам задерживают выдачу маршрутной карты в транспортном управлении Уфы и таким образом вынуждают прервать работу, - пояснил Виктор Искалин.

По его словам, чтобы улучшить обслуживание пассажиров, он намеревался перейти с автобусов малого класса на средний класс. Были поданы в мэрию соответствующие заявления с просьбой выдать карты среднего класса, однако этого до сих пор не произошло. По этой причине автобусы среднего класса были выведены с маршрутов, остались только машины малого класса.

По данным Mkset, частные автоперевозчики склонны усматривать в действиях сотрудников мэрии попытку вытеснить их со столичного рынка пассажирских перевозок. Сейчас часть из них занимается анализом сложившейся ситуации и, возможно, позднее сделает серьезное публичное заявление.

Напомним, ранее о предстоящих перебоях с транспортом из-за репрессий со стороны городской администрации заявлял другой автоперевозчик Фанис Батыров.

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