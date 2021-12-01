В Нацбанке Башкирии признали опасными финансовые пирамиды «Инкрузес» и «Бэст Вэй»

В список финансовых нелегалов Центробанк внес «Инкрузес» и «Бэст Вэй», которые работают на территории Башкирии. Специалисты считают, что две эти компании имеют признаки финансовых пирамид. Несмотря на это, они продолжают свою работу. Об этом сообщили в пресс-службе Нацбанка Башкирии.
Пирамида «Инкрузес» позиционирует себя как уникальный туристический клуб, который работает только по приглашению. Его суть заключается в привлечении новых членов, которые обязаны ежемесячно вносить сумму для бронирования круиза и получения скидки в размере 50% спустя пять лет платежей.
«Бест Вей» считается потребительским кооперативом, который предлагает купить жилье без процентов. Для этого необходимо сначала внести первоначальный взнос в размере 2 тысяч евро, а затем оплатить 35-50% от стоимости недвижимости. Плательщик через год получает квартиру и выплачивает оставшуюся сумму. В этой пирамиде квартиры для новых участников приобретаются за счет взносов старых.
Центробанк порекомендовал проверять информацию об организации еще до заключения договора на их сайте в разделе «Проверить финансовую организацию».
— Если вы узнали, что являетесь клиентом организации с признаками нелегальной, лучше прекратить с ней отношения и обратиться в правоохранительные органы, — сообщили в пресс-службе.
Всего в этом списке 27 нелегальных организаций, которые прописаны в Башкирии.