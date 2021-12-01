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В Башкирии восьмиклассница выпала из окна третьего этажа школы и сломала позвоночник

1 декабря 2021, 09:49
Фото: 1mediainvest
1 декабря о жутком происшествии, предположительно произошедшем в одной из школ Нефтекамска, сообщил телеграм-канал Mash-Batash.

Сегодня, 1 декабря в популярном башкирском телеграм-канале Mash-Batash появилось тревожное сообщение о том, что в школе города Нефтекамск ученица 8 класса упала из окна кабинета на третьем этаже. По предварительным данным, девочка всего-лишь хотела открыть окно в классе, так как ученикам было жарко.

Перемена, открытое окно, девочка села на подоконник спиной к улице, после — выпала. Ровесники ничего не заметили. Её увезли на скорой с переломом позвоночника, сотрясением и закрытой черепно-мозговой.Mash-Batash

Телеграм-канал сообщает, что руководство школы перевело одноклассников девочки на дистанционное обучение, однако утверждать этого пока нельзя.

Mkset обратился в Следком Башкирии за подтверждением данной информации. В ведомстве сообщили, что Нефтекамским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Башкортостан проводится доследственная проверка по факту получения телесных повреждений несовершеннолетней в результате выпадения из окна одной из школ города Нефтекамска.

#Новости#Ирина Деревянчук#Происшествия
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