В Башкирии восьмиклассница выпала из окна третьего этажа школы и сломала позвоночник

Сегодня, 1 декабря в популярном башкирском телеграм-канале Mash-Batash появилось тревожное сообщение о том, что в школе города Нефтекамск ученица 8 класса упала из окна кабинета на третьем этаже. По предварительным данным, девочка всего-лишь хотела открыть окно в классе, так как ученикам было жарко.