В Башкирии восьмиклассница выпала из окна третьего этажа школы и сломала позвоночник

Сегодня, 1 декабря в популярном башкирском телеграм-канале Mash-Batash появилось тревожное сообщение о том, что в школе города Нефтекамск ученица 8 класса упала из окна кабинета на третьем этаже. По предварительным данным, девочка всего-лишь хотела открыть окно в классе, так как ученикам было жарко.
Перемена, открытое окно, девочка села на подоконник спиной к улице, после — выпала. Ровесники ничего не заметили. Её увезли на скорой с переломом позвоночника, сотрясением и закрытой черепно-мозговой.Mash-Batash
Телеграм-канал сообщает, что руководство школы перевело одноклассников девочки на дистанционное обучение, однако утверждать этого пока нельзя.
Mkset обратился в Следком Башкирии за подтверждением данной информации. В ведомстве сообщили, что Нефтекамским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Башкортостан проводится доследственная проверка по факту получения телесных повреждений несовершеннолетней в результате выпадения из окна одной из школ города Нефтекамска.