В Башкирии в четвертом квартале 2021 года выросла стоимость квадратного метра жилья

Так, на портале правовой информации Минстрой Башкирии опубликовал приказ об утверждении среднерыночной стоимости квадратного метра жилья в города и районах региона в четвертом квартале текущего года.
В частности, средняя рыночная стоимость 1 кв. метра в городе, согласно данным из документа, составляет 53 371 рубль, а в районах — 45 365 рублей.
Отметим, что данная стоимость определяется для расчета субсидий гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий.
Ранее мы сообщали, что на 38-м заселение Курултая Башкирии было принято решение в три раза увеличить сумму на ремонт жилья сирот. Соответствующий закон об увеличении субсидии депутаты госсобрания Башкирия приняли единогласно.