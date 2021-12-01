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В Башкирии в четвертом квартале 2021 года выросла стоимость квадратного метра жилья

1 декабря 2021, 10:07
Фото: 1mediainvest.ru
Средняя рыночная стоимость увеличилась в сравнении с прошлым кварталом. Приказ об утверждении стоимости квадратного метра жилья был опубликован на портале правовой информации.

Так, на портале правовой информации Минстрой Башкирии опубликовал приказ об утверждении среднерыночной стоимости квадратного метра жилья в города и районах региона в четвертом квартале текущего года.

В частности, средняя рыночная стоимость 1 кв. метра в городе, согласно данным из документа, составляет 53 371 рубль, а в районах — 45 365 рублей.

Отметим, что данная стоимость определяется для расчета субсидий гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий.

Ранее мы сообщали, что на 38-м заселение Курултая Башкирии было принято решение в три раза увеличить сумму на ремонт жилья сирот. Соответствующий закон об увеличении субсидии депутаты госсобрания Башкирия приняли единогласно.

#Новости#Элина Сайфранова#Экономика
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