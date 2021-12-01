В Башкирии дело 9-летней давности по факту убийства мужа поленом направили в суд

Зианчуринские следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 60-летней жительницы района. Ее обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.
Следователи восстановили картину почти 10-летней давности – 16 апреля 2012 года в селе Исянгулово в бане жилого дома дочь нашла тело своего 52-летнего отца с черепно-мозговой травмой. Мать девушки и жена погибшего заявила, что они с дочерью всю ночь спали и ничего не слышали. не слышали ничего и соседи, обнаружить иных свидетелей правоохранителям тоже не удалось – расследование не складывалось.
Однако правоохранители не сдались и в 2021 году следователи, криминалисты и полицейские совместными усилиями проанализировали имеющиеся данные материалов дела и установили свидетелей, которые и разоблачили жену погибшего.
Как это нередко бывает в подобных историях, в семье на регулярной основе происходили ссоры на бытовой почве, в ходе которых женщина била мужчину. По словам односельчан она славилась буйным нравом, дралась не только с супругом, но и с соседями.
После предъявления собранных доказательств драчунья созналась в содеянном, однако вину свою признала лишь частично. по ее версии она в пылу ссоры огрела мужа поленом по голове, он скончался от полученных травм, а домашняя тиранша отправилась домой спать.
Теперь неоднозначное дело о домашнем насилии будет рассматривать суд.