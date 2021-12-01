В Башкирии дело 9-летней давности по факту убийства мужа поленом направили в суд

Следователи восстановили картину почти 10-летней давности – 16 апреля 2012 года в селе Исянгулово в бане жилого дома дочь нашла тело своего 52-летнего отца с черепно-мозговой травмой. Мать девушки и жена погибшего заявила, что они с дочерью всю ночь спали и ничего не слышали. не слышали ничего и соседи, обнаружить иных свидетелей правоохранителям тоже не удалось – расследование не складывалось.