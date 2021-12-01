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В Башкирии дело 9-летней давности по факту убийства мужа поленом направили в суд

1 декабря 2021, 11:21
Фото: Следком Башкирии
1 декабря стало известно о передаче в суд дела по факту причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть, 60-летней жительницей Зианчуринского района Башкирии своему супругу, сообщили в пресс-службе Следкома Башкирии.

Зианчуринские следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 60-летней жительницы района. Ее обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.

Следователи восстановили картину почти 10-летней давности – 16 апреля 2012 года в селе Исянгулово в бане жилого дома дочь нашла тело своего 52-летнего отца с черепно-мозговой травмой. Мать девушки и жена погибшего заявила, что они с дочерью всю ночь спали и ничего не слышали. не слышали ничего и соседи, обнаружить иных свидетелей правоохранителям тоже не удалось – расследование не складывалось.

Однако правоохранители не сдались и в 2021 году следователи, криминалисты и полицейские совместными усилиями проанализировали имеющиеся данные материалов дела и установили свидетелей, которые и разоблачили жену погибшего.

Как это нередко бывает в подобных историях, в семье на регулярной основе происходили ссоры на бытовой почве, в ходе которых женщина била мужчину. По словам односельчан она славилась буйным нравом, дралась не только с супругом, но и с соседями.

После предъявления собранных доказательств драчунья созналась в содеянном, однако вину свою признала лишь частично. по ее версии она в пылу ссоры огрела мужа поленом по голове, он скончался от полученных травм, а домашняя тиранша отправилась домой спать.

Теперь неоднозначное дело о домашнем насилии будет рассматривать суд.

#Новости#Ирина Деревянчук#Происшествия
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