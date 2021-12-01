Сегодня в Башкирии начали действовать новые COVID-ограничения для отелей и санаториев

Остальные ограничения продолжают действовать без изменений, известно и о том, какие ограничения будут действовать на новогодних утренниках и корпоративных новогодних мероприятиях – родители могут попасть в концертные залы на утренники и представления исключительно при наличии сертификата о вакцинации, теми же функциями будет обладать справка о перенесенной в течении полугода коронавирусной инфекции. Что касается взрослых праздников в ресторанах, как и сейчас в заведения общепита, которые рассчитаны на 50 и более посадочных мест, вход открыт только вакцинированным и переболевшим.