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Сегодня в Башкирии начали действовать новые COVID-ограничения для отелей и санаториев

1 декабря 2021, 07:28
Фото: 1mediainvest
С 1 декабря стать гостем гостиниц, отелей, санаториев, пансионатов и домов отдыха смогут только привитые либо переболевшие коронавирусом в течении полугода.

Об этом ограничении стало известно еще 8 ноября, озвучил это известие глава Башкирии Радий Хабиров в ходе оперативного совещания в правительстве Башкирии, однако тогда сообщалось, что поселиться в отели, гостиницы, санатории, профилактории и дома отдыха республики можно будет лишь при наличии сертификата о вакцинации или справки о перенесенном коронавирусе. Результат ПЦР-теста уже приниматься не будет. Однако по последним данным при имеющемся медотводе ПЦР-тест все же будет действителен.

Остальные ограничения продолжают действовать без изменений, известно и о том, какие ограничения будут действовать на новогодних утренниках и корпоративных новогодних мероприятиях – родители могут попасть в концертные залы на утренники и представления исключительно при наличии сертификата о вакцинации, теми же функциями будет обладать справка о перенесенной в течении полугода коронавирусной инфекции. Что касается взрослых праздников в ресторанах, как и сейчас в заведения общепита, которые рассчитаны на 50 и более посадочных мест, вход открыт только вакцинированным и переболевшим.

Не обошлось и без послаблений ограничений, с 1 декабря привитые и переболевшие любители зрелищных видов спорта смогут болеть за свои команды на матчах Российской футбольной Премьер-Лиги, Континентальной хоккейной лиги и иных матчей чемпионатов России. Но с условием заполнения трибун только на 70%.

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
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