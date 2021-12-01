Исаевич: Корректировки КоАП РФ снизят нагрузку на бизнес

Как сообщает regnum.ru, соответствующую информацию озвучил Александр Исаевич, генеральный директор Корпорации МСП в ходе заседания правительственной комиссии по развитию малого и среднего предпринимательства.
Он отметил, что подготовленный законопроект содержит в себе четыре инициативы, которые должны работать в совокупности. «Первая — дать предпринимателю „право на ошибку“: предупреждать его при первом нарушении и разъяснять, а не сразу штрафовать, если не был никому причинен вред. Вторая — уменьшить размер штрафа для микро‑ и малых предприятий, приравняв их по размеру штрафа к индивидуальным предпринимателям. Если категория ИП не указана в КоАП, то сумма штрафа должна составлять не больше половины от штрафа для юридического лица», — рассказал Александр Исаевич.
Кроме того, предлагается не накладывать штраф одновременно на юридическое и должностное лицо, если вина лежит исключительно на работнике, а бизнесмен выполнил все требования. Это дает возможность исключать двойную ответственность за одно и то же нарушение. Исаевич также добавил: в соответствии с корректировками административного кодекса предусматривается введение принципа «одна проверка — одна санкция», то есть штрафы в рамках одной проверки не будут суммировать.
Генеральный директор Корпорации МСП сообщил, что благодаря поправкам в КоАП РФ удастся улучшить бизнес-климат в России и взаимоотношения страны с предпринимателями. Исаевич поблагодарил председателя Правительства России Михаила Мишустина за поддержку данного предложения. «Это станет новым форматом партнерских отношений государства и бизнеса», — сказал Исаевич.
Стоит напомнить, что в данный момент для облегчения работы МСБ в условиях пандемии действует мораторий на большую часть плановых проверок. В конце августа текущего года глава России Владимир Путин выступил за его продление на следующий год. В первый раз эту меру ввело Правительство России в апреле прошлого года. Она продлилась до конца года. Осенью российский президент предложил распространить мораторий также на следующий год.