Исаевич: Корректировки КоАП РФ снизят нагрузку на бизнес

Он отметил, что подготовленный законопроект содержит в себе четыре инициативы, которые должны работать в совокупности. «Первая — дать предпринимателю „право на ошибку“: предупреждать его при первом нарушении и разъяснять, а не сразу штрафовать, если не был никому причинен вред. Вторая — уменьшить размер штрафа для микро‑ и малых предприятий, приравняв их по размеру штрафа к индивидуальным предпринимателям. Если категория ИП не указана в КоАП, то сумма штрафа должна составлять не больше половины от штрафа для юридического лица», — рассказал Александр Исаевич.