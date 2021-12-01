Диетолог назвал продукты, способствующие быстрому набору веса

В интервью корреспондентам издания «Народные Новости» врач перечислил идеальные продукты для завтрака. Кроме того, диетолог рассказал, от чего лучше отказываться ради красивой фигуры.
Ковальков уточнил, что первый прием пищи не должен предусматривать наличие в рационе углеводов. Лучше предпочитать жиры и белки.
«Утром выделяется гормон кортизол, который расщепляет часть мышечных волокон и образует из них углеводы. Поэтому утром можно спокойно обойтись без углеводов, нужно, наоборот, подпитать мышечные волокна, - пояснил врач. - За ночь гибнет несколько тысяч клеток, этот процесс идет постоянно».
По утрам человеку необходимы максимально сбалансированные аминокислоты – их содержит в себе белок. Наилучший завтрак — это яичница, но не более чем из двух яиц, констатировал диетолог.
Во время завтрака следует отдавать предпочтение животным жирам, поскольку в этом нуждаются гормоны. Алексей Ковальков подчеркнул: человек полнеет в случае переизбытка углеводов. Суточная их норма – 110-150 граммов.