Диетолог назвал продукты, способствующие быстрому набору веса

«Утром выделяется гормон кортизол, который расщепляет часть мышечных волокон и образует из них углеводы. Поэтому утром можно спокойно обойтись без углеводов, нужно, наоборот, подпитать мышечные волокна, - пояснил врач. - За ночь гибнет несколько тысяч клеток, этот процесс идет постоянно».