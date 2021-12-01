Член Совфеда прокомментировал заявление Лукашенко о Крыме

Напомним, недавно, в интервью, Александр Лукашенко заявил, что Крым не только де-факто, но и де-юре стал российским после референдума 2014 года. Тогда подавляющее большинство жителей региона проголосовало за воссоединение с Россией. Президент Белоруссии также отметил, что после его визита можно считать, что республика официально подтвердила его слова о принадлежности полуострова, пишет NEWS.ru.
После этого интервью руководство «Белавиа» сообщило, что теперь может открыть регулярное авиасообщение с Крымом. Ранее, по словам руководителя крупнейшей белорусской авиакомпании Игоря Чергинца, такие полеты невозможно было осуществлять. Требовалось политическое признание полуострова российским со стороны белорусских властей.
Комментируя слова белорусского лидера о признании Крыма субъектом РФ, Сергей цеков назвал данное решение абсолютно правильным. По его мнению, Лукашенко на оценил враждебность Украины и к нему лично, и к Белоруссии в целом. После этого он понял, как Киев относится к Крыму.
Что касается срока, понадобившегося Александру Лукашенко на признание Крыма российским, то Цеков на это ответил фразой «лучше поздно, чем никогда».