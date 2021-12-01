Член Совфеда прокомментировал заявление Лукашенко о Крыме

Напомним, недавно, в интервью, Александр Лукашенко заявил, что Крым не только де-факто, но и де-юре стал российским после референдума 2014 года. Тогда подавляющее большинство жителей региона проголосовало за воссоединение с Россией. Президент Белоруссии также отметил, что после его визита можно считать, что республика официально подтвердила его слова о принадлежности полуострова, пишет NEWS.ru.