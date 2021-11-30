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В Уфе в следующем месяце состоится парад Дед Морозов

30 ноября 2021, 05:46
Фото: 1mediainvest.ru
В параде будут принимать участие около 200 персонажей, а само шествие пройдет вдоль набережной, сообщает Ильнара Сатаева.

На оперативном совещании в мэрии Уфы замначальника Управления культуры и искусства Ильнара Сатаева сообщила о проведении в столице Башкирии парада Дед морозов, в котором примут участие около 200 сказочных персонажей.

— В рамках конкурса «Дед мороз» на набережной реки Белая пройдет парад Дед морозов, участниками которых станут Деды морозы районо города. Общее количество около 200 персонажей.

Известно, что конкурс Дед морозов запланирован в рамках фестиваля «Вьюговей», который пройдет с 15 по 30 декабря. Итоги конкурса будут проведены до 30 декабря.

#Новости#Элина Сайфранова#Город
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