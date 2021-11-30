В Башкирии за год зафиксировано 51 превышение норм по ПДК

Руководитель межрегионального управления Росприроднадзора Роман Болотов сообщил, что всего было составлено 74 протокола, а общая сумма штрафов составила 1,5 миллионов рублей. За девять месяцев было проведено более 30 тысяч исследований выбросов в воздух и доля проб с превышением норм составила 0,4%, что в два раза больше, чем за прошлый год.