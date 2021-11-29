В Башкирии зарегистрировали высокий уровень загрязнения воздуха

Самым грязным городом оказался Стерлитамак, где нормы ПДК были превышены в семь раз. В Туймазах и Благовещенске высоких концентраций вредных веществ не наблюдается.

В Башкирии самым загрязненным городом оказался Салават - в прошлом месяце в нем было зафиксировано двенадцать случаев нарушения норм по этилбензолу, уровень концентрации был повышен в семь раз. Об этом сообщили специалисты Башгидромета. Эксперты отметили, что повышенный уровень вредных веществ в воздухе наблюдался также в Стерлитамаке, где концентрация изопропилбензола был выше нормы в два раза. В Уфе в октябре было выявлено шесть случаев превышения норм: два случая с диоксидом азота и оксидом азота, один – по сероводороду и этилбензола. В Благовещенске и Туймазах нарушений не обнаружили, концентрации в воздухе держались в норме.

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