В Башкирии зарегистрировали высокий уровень загрязнения воздуха

В Башкирии самым загрязненным городом оказался Салават - в прошлом месяце в нем было зафиксировано двенадцать случаев нарушения норм по этилбензолу, уровень концентрации был повышен в семь раз. Об этом сообщили специалисты Башгидромета.
Эксперты отметили, что повышенный уровень вредных веществ в воздухе наблюдался также в Стерлитамаке, где концентрация изопропилбензола был выше нормы в два раза.
В Уфе в октябре было выявлено шесть случаев превышения норм: два случая с диоксидом азота и оксидом азота, один – по сероводороду и этилбензола.
В Благовещенске и Туймазах нарушений не обнаружили, концентрации в воздухе держались в норме.