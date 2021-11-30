Посол РФ Антонов: США де-факто выгоняют дипломатов из России

Антонов отметил, что, американская сторона вводит в заблуждение местную и мировую общественность, искажая факты. «Нам приписывают то, что не имеет отношения к реальности. Дело обстоит с точностью до наоборот», — отметил он. Об этом сообщает RT.
Кроме этого Антонов сказал, что Госдеп год назад в одностороннем порядке определил трехлетний лимит продолжительных командировок работников посольства в Вашингтоне и российских генеральных консульствах в Нью-Йорке и Хьюстоне.
Он считает, что России объявили, что в случае отказа осуществить требование о выдворении 55 дипломатов, они лишатся иммунитета и других дипломатических привилегий.