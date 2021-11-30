mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Мэрия Уфы заявила о росте платы за отопление зимой на 50%

30 ноября 2021, 06:12
Фото: 1mediainvest.ru
Об этом сообщили на оперативном совещании в мэрии сегодня, 30 ноября.

Стало известно, что в ноябре жители Уфы могут получить квитанции за отопление с суммой платежа примерно на 50% больше, чем в прошлом месяце. Как объяснил на оперативном совещании в мэрии Уфы советник мэра Вадим Беляков, рост цен связан со снижем среднемесячной температуры.

— На этой неделе жители Уфы уже будут получать квитанции за ноябрь и примерно, проанализировав данные по погоде, предполагаем, что в среднем увеличение квитанций в ноябре произойдет примерно на 50%. Жителям нужно проверят свои квитанции и смотреть какие начисления там будут, — Вадим Беляков.

В частности, было отмечено, что при снижении среднемесячной температуры на 6,5 градуса происходит увеличение расхода тепла и платы за отопление на 49,7%.

Помимо этого, советник мэра Уфы заявил, что количество обращений в колл-центр по отоплению, в сравнении с началом отопительного сезона, на данный момент значительно снизилось.

— Динамика обращений снижается, если в начале отопительного сезона было по 1200 обращений в сутки, то сейчас это примерно 150 — 200 обращений в зависимости от температуры воздуха, — Беляков.

#Новости#Элина Сайфранова#Город
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Сегодня, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Сегодня, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Сегодня, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Сегодня, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48