Корпорация МСП сообщила о более чем сотне нарушений при проверках МСБ

Как сообщает ria.ru со ссылкой на информацию пресс-службы корпорации, дела об административных правонарушениях были возбуждены, поскольку отсутствовали основания для того, чтобы проводить проверки. Кроме того, проверяющими были внесены недостоверные сведения о них в реестр. Теперь контролирующим органам предстоит провести проверку уже по фактам нарушений ведения реестра. После чего должны быть приняты решения, признающие некоторые проведенные ими проверки недействительными.
По словам генерального директора Корпорации МСП Александра Исаевича, ограничения, введенные в разных регионах в связи пандемией коронавируса, привели к тому, что у многих предпринимателей нет возможности полноценно заниматься бизнесом. Чтобы облегчить их положение и стимулировать деятельность, государством была сокращена контрольно-надзорная нагрузка, введен мораторий на проверки.
В Корпорации МСП постоянно мониторят ситуацию на предмет того, как соблюдается данный мораторий. И ранее уже удалось добиться отмены решений по итогам около сотни проверок. Продолжается анализ, насколько были законны проверки во время моратория. В корпорации призвали предпринимателей, у которых возникнут сложности в этом вопросе, обращаться за помощью через "Сервис 360°" на сайте корпорации.
«Мы обязательно рассмотрим каждое обращение", - пообещал Исаевич.
Ранее Корпорацией МСП был направлен в Генпрокуратуру список, в который вошли 1374 плановые проверки малого бизнеса, проведенные в январе - августе 2021 года. Корпорация попросила надзорное ведомство определить, насколько законно проходили контрольно-надзорные мероприятия во время моратория на них.
Российским правительством продлен мораторий на проверки бизнеса в будущем году. Это коснется около 100 тысяч предприятий МСП. По данным корпорации, мораторий позволил исключить из плана на этот год 127 тысяч проверок в отношении малого бизнеса.