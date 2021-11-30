Генералы Росгвардии подозреваются в хищении

Ревизоров и прокуроров заинтересовали контракты, которые заключили управление ВВ МВД и ВНИИ автоматизации управления в непромышленной сфере им. В. В. Соломатина. В соответствии с документами, система «Недвижимость» должна была запуститься еще в 2016 году. Было установлено, что 192 млн руб., выделенные на нее, освоены, но сама система существовала только на бумаге. Предполагается, что завышение стоимости выполненных работ составило порядка 90 млн руб.