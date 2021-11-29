Власти отменили еженедельное совещание в правительстве Башкирии 29 ноября

Сегодня, 29 ноября день пройдет без традиционной оперативки в правительстве. В пресс-службе главы Башкирии Mkset сообщили причину, по которой мероприятие было отменено.
Оперативное совещание не состоится в связи с проведением выездного заседания Правительства республики в Белокатайском районе.пресс-служба главы Башкирии
Неделю назад, 22 ноября оперативка в правительстве региона прошла без Радия Хабирова, так как глава Башкирии ушел в плановый отпуск. На мероприятии его замещал премьер-министр Башкирии Андрей Назаров.