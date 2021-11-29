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Власти Башкирии отменили оперативку ради поездки на заросший пруд за 62 млн рублей

29 ноября 2021, 14:14
Фото: pravitelstvorb.ru
Еженедельное оперативное совещание в правительстве Башкирии было отменено из-за выездного заседания в Белокатайском районе. Однако позже пресс-служба правительства сообщила, что премьер-министр Назаров в этот день посетил реконструированный за 62 миллиона рублей заросший пруд.

Стало известно, какие объекты посетил премьер-министр Башкирии Андрей Назаров входе рабочей поездки в Белокатайский район, из-за которой было отменено еженедельное оперативное совещание в Правительстве республики.

Так, в первую очередь чиновник посетил производство питьевой воды «Белокатайская», далее переместился к спортзалу Детско-юношеской спортивной школы, откуда направился в Белокатайскую ЦРБ, а финальным аккордом рабочей поездки стало посещение заросшего пруда на реке Большой Ик у села Соколки, который в 2020 году реконструировали почти за 62 миллиона. Известно, что с 2011 года пруд «зарос кустарником, в связи с чем, заполнение водой и эксплуатация объекта на данный момент не представляется возможной».

Пресс-служба правительства уточняет, что реконструкцией занималось ООО «Астрогрупп» за 61,7 миллиона рублей, однако в проекте обновления пруда не учитывалась отчистка ложа водохранилища.

— В проекте реконструкции не была предусмотрена очистка ложа водохранилища. С 2011 года пруд не эксплуатировался, и по истечении времени зарос кустарником, в связи с чем, заполнение водой и эксплуатация объекта на данный момент не представляется возможной, — сообщает ведомство.

Теперь же, после поручения Радия Хабирова, Минэкологии региона разработало проектно-сметную документацию для отчистки ложа пруда. Так, премьер-министр республики заявляет, что «этот пруд может стать центром притяжения и проведения досуга среди местных жителей».

— Решение ранее уже Радием Фаритовичем было принято. Средства предусмотрели для этого. Поэтому к следующему году эту работу завершаем. Мы договорились что это место должно быть и достопримечательностью этой территории, и местом комфортного досуга жителей, чтобы там можно было и купаться, и рыбачить и отдыхать и должно пополнять запасы воды, — сообщил Андрей Назаров.

#Новости#Элина Сайфранова#Общество
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