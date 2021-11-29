Власти Башкирии отменили оперативку ради поездки на заросший пруд за 62 млн рублей

— Решение ранее уже Радием Фаритовичем было принято. Средства предусмотрели для этого. Поэтому к следующему году эту работу завершаем. Мы договорились что это место должно быть и достопримечательностью этой территории, и местом комфортного досуга жителей, чтобы там можно было и купаться, и рыбачить и отдыхать и должно пополнять запасы воды, — сообщил Андрей Назаров.