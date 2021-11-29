Власти отменили еженедельное совещание в правительстве Башкирии 29 ноября

Власти отменили еженедельное совещание в правительстве Башкирии 29 ноября
Власти отменили еженедельное совещание в правительстве Башкирии 29 ноября
Сегодня, 09:57ПолитикаИрина ДеревянчукФото: 1mediainvest
В пресс-службе Главы Башкирии назвали причину отмены еженедельного совещания.

Сегодня, 29 ноября день пройдет без традиционной оперативки в правительстве. В пресс-службе главы Башкирии Mkset сообщили причину, по которой мероприятие было отменено.

Оперативное совещание не состоится в связи с проведением выездного заседания Правительства республики в Белокатайском районе.пресс-служба главы Башкирии

Неделю назад, 22 ноября оперативка в правительстве региона прошла без Радия Хабирова, так как глава Башкирии ушел в плановый отпуск. На мероприятии его замещал премьер-министр Башкирии Андрей Назаров.

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