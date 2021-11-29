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В ГД оценили предложение о штрафах за нарушение рассмотрения обращений пенсионеров

29 ноября 2021, 15:22
Фото: pxhere.com
Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов оценил идею директора Института исследования проблем современной политики Антона Орлова о повышении штрафа за ненадлежащее рассмотрение обращений пенсионеров.

Депутат отметил безобразное отношение к обращениям граждан и депутатским запросам, сообщает RT.

Он напомнил, что пожилые россияне — это в том числе бывшие военные, инвалидами или те, кто получает пенсию по потере кормильца.

Нилов отметил, что вопрос надлежащего рассмотрения обращений требует принятия решений. В целом отношение к письмам граждан требует корректировки, добавил он.

Антон Орлов ранее выдвинул предложение об увеличении штрафа за ненадлежащее рассмотрение обращений граждан и внедрить новое положение, которое предусматривает наказание за нарушение порядка рассмотрения обращений пенсионеров.

#Новости#Марина Колодкина#Общество
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