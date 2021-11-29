Центр занятости в Уфе запустил чат-бот в телеграм по вопросам вакансий и пособий

На сайте ведомства сообщается, что вся нужная и актуальная информация по вопросам занятости теперь будет доступна через круглосуточно работающий чат-бот в Telegram. Отметим, что это не первый чат-бот от республиканских ведомств. Первопроходцем стал минздрав Башкирии, который создал чат бот о наличии той или иной вакцины в конкретном районе.