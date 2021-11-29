Рогозин призвал выполнить миссию к Венере до 2030 года

Проект уже начал реализовываться совместно в формате переговоров с NASA, но при этом предполагает множество политических согласований. На сроки могли бы повлиять и прочие факторы: дефицит электроники, неудачные испытания, сказал Рогозин. В крайнем случае, отметил он, можно было бы реализовать проект в партнерстве не с США, а с другой страной.