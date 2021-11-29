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Рогозин призвал выполнить миссию к Венере до 2030 года

29 ноября 2021, 13:46
Фото: pixabay.com
Руководитель корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин отметил, что обеспокоен престижем России как космической державы. Он выступил с призывом как можно быстрее начать миссию к Венере.

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин призвал запустить космическую станцию к Венере до 2030 года. В противном случае, считает он, РФ не сохранит свои позиции в тройке великих космических держав и отстанет. Об этом пишет 360tv.ru.

Проект уже начал реализовываться совместно в формате переговоров с NASA, но при этом предполагает множество политических согласований. На сроки могли бы повлиять и прочие факторы: дефицит электроники, неудачные испытания, сказал Рогозин. В крайнем случае, отметил он, можно было бы реализовать проект в партнерстве не с США, а с другой страной.

Впрочем, сейчас Россия и Штаты подтвердили намерение организовать совместную миссию к Венере. По словам Рогозина, первыми на поверхность Венеры высаживались именно советские аппараты, а потому планету именовали русской. Что касается партнерства как такового, оно необходимо из-за высокой сложности самой задачи.

#Новости#Юлия Кононенко#Общество
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