Календарная зима в Башкирии начнется с плюсовой температуры воздуха и слякоти

Классической зимы со снегом и морозцем не будет. Во всяком случае в первый календарной зимы 1 декабря жителей Башкирии будет ждать осадки, как в виде дождя, так и в виде мокрого снега. Синоптики предупреждают и о том, что не исключено, что в отдельных районах мокрый снег будет налипать на провода и деревья.